Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: 8 июня откроются дежурные группы во всех детсадах

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:34:55+03:00

Дежурные группы будут работать во всех детсадах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.

С понедельника, 8 июня, дежурные группы заработают во всех детсадах Курской области, сообщили в администрации региона. В настоящий момент работают 33 дежурные группы в детских дошкольных учреждениях, но этого недостаточно, было отмечено на совещании в Доме Советов.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 3 июня 2020 года составило 1514 человек.

В том числе за последние сутки выписан 61 пациент.

По данным оперативного штаба на 7:30 3 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3199 (+76) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU