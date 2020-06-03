Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: 8 июня откроются дежурные группы во всех детсадах
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.
С понедельника, 8 июня, дежурные группы заработают во всех детсадах Курской области, сообщили в администрации региона. В настоящий момент работают 33 дежурные группы в детских дошкольных учреждениях, но этого недостаточно, было отмечено на совещании в Доме Советов.
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 3 июня 2020 года составило 1514 человек.
В том числе за последние сутки выписан 61 пациент.
По данным оперативного штаба на 7:30 3 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3199 (+76) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU