3 Июнь 2020 2020-06-03T09:59:59+03:00

В регионе продолжает действовать масочный режим Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в курске на 3 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 3 июня 2020 года составило 1514 человек.

В том числе за последние сутки выписан 61 пациент.

По данным оперативного штаба на 7:30 3 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3199 (+76) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1672 пациента: 131 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 61 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 88 – в Курской городской больнице №6; 1392 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение

ИСТОЧНИК KP.RU