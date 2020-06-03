3 Июнь 2020 2020-06-03T09:55:58+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 3 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 июня 2020 года составило 3199 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 3 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3199 (+76) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1672 пациента: 131 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 61 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 88 – в Курской городской больнице №6; 1392 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1514 (+61) пациента.

На сегодняшний день скончались 13 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 546 человек. Снят карантин с 5 928 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 224 человека.

‍ По состоянию на 3 июня всего с нарастающим итогом проведено 58 514 исследований материала на COVID-19, в том числе за 2 июня обследовано 1 531 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU