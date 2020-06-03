Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: прием в ЗАГС временно ограничен до 14 июня

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:35:19+03:00

Регистрировать брак можно торжественно, но без гостей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

В органах ЗАГС региона личный прием граждан до 14 июня временно ограничен. В том случае, если визит необходим, учреждения принимают по предварительной записи.

График приема в конкретном отделе ЗАГС района (города) можно уточнить по телефонам, указанным на сайте https://clck.ru/NmoRk.

Заявление на государственную регистрацию актов гражданского состояния можно подать через портал госуслуг. Это касается в том числе и регистрации рождения, смерти, брака и развода. Для подачи заявления на расторжение брака через портал госуслуг гражданину необходимо иметь электронную цифровую подпись.

Регистрация заключения брака с 1 июня может проходить в торжественной обстановке, но без присутствия гостей. Ранее граждан просили перенести срок регистрации и более половины пар согласились. В основном торжества отложили на поздние периоды: август, сентябрь и октябрь текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU