Куряне смогут покупать продукты прямо у фермеров
Продукцию будут продавать в здании рынка на проспекте Дериглазова
Фермерский рынок примет первых посетителей уже в ближайшие три неделиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске в здании рынка на проспекте А. Дериглазова планируют разместить пилотную фермерскую площадку. Это позволит производителям работать с покупателями напрямую, без посредников.
Для фермеров, которые готовы принять участие в пилотном проекте, предусмотрели бесплатную аренду в течение трех месяцев, в последующий период - на льготных условиях. Сумма будет зависеть от площади, необходимой для размещения продукции.
Фермерский рынок примет первых посетителей уже в ближайшие три недели.
ИСТОЧНИК KP.RU