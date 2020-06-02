2020-06-02T19:07:09+03:00
Экономика

Куряне смогут покупать продукты прямо у фермеров

Продукцию будут продавать в здании рынка на проспекте Дериглазова
Яна ШЕЛЕСТ
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Фермерский рынок примет первых посетителей уже в ближайшие три неделиФермерский рынок примет первых посетителей уже в ближайшие три неделиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске в здании рынка на проспекте А. Дериглазова планируют разместить пилотную фермерскую площадку. Это позволит производителям работать с покупателями напрямую, без посредников.

Для фермеров, которые готовы принять участие в пилотном проекте, предусмотрели бесплатную аренду в течение трех месяцев, в последующий период - на льготных условиях. Сумма будет зависеть от площади, необходимой для размещения продукции.

Фермерский рынок примет первых посетителей уже в ближайшие три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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