2020-06-02T18:30:49+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество пригородных автобусов

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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На основании письменных обращений увеличили количество рейсовых автобусовНа основании письменных обращений увеличили количество рейсовых автобусовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области связи с эпидемиологической ситуацией по-прежнему действует особый порядок передвижения транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения.

На отдельных направлениях на основании письменных обращений увеличили количество рейсовых автобусов. Самыми востребованными оказались № 599 «Курск (Автовокзал) - п. Халино», № 559 «Курск - Льгов», № 355 «Льгов - Ц. Бобрик», № 260 «Коренево - Рыльск», № 262 «Коренево - Глушково», № 589 «Курск - Обоянь - Пристень», №452 «Курск - пос. им. Маршала Жукова».

Справочную информацию по графику движения транспорта можно получить в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области по телефонам: 51-23-90, 70-71-23, 52-00-85.

В общественном транспорте водители и пассажиры должны соблюдать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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