2020-06-02T17:38:44+03:00
Коронавирус Covid-19

17 жителей курского села заразились коронавирусом на юбилее

Сейчас количество заболевших возросло до 34 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Все пациенты находятся под медицинским наблюдениемВсе пациенты находятся под медицинским наблюдениемФото: Из архива "КП"
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В Молотычевском сельском совете под Курском, несмотря на режим самоизоляции, отмечали юбилей с большим количеством приглашенных гостей. Среди них оказались больные COVID-19. В результате этого заразились 17 человек и в дальнейшем заболевание распространилось среди других жителей. Сейчас на территории сельсовета уже зарегистрировано 34 больных коронавирусом.

Главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин сообщил, что эпидемиологическое расследование еще продолжается.

«В связи с тем, что был нарушен запрет на проведение массовых мероприятий, нами подготовлены материалы и переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер в рамках компетенции», - отметил Олег Дмитриевич.

Всех инфицированных и контактных осмотрел участковый терапевт Фатежской ЦРБ, в настоящее время они находятся на амбулаторном лечении. При необходимости заболевшие проходят обследование на аппарате КТ в районной больнице. Пациентов в тяжелом состоянии нет.

Почтовые отделения на территории Молотычевского сельского совета работают в плановом режиме при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Сотрудники двух магазинов находятся на самоизоляции, поэтому торговые точки не работают. Продукты в поселок привозят из Верхнего Любажа.

В местах общего пользования на территории сел Молотычи и Хмелевое провели дезинфекцию. Осуществляется контроль за соблюдением масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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