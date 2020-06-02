Под Курском в страшном ДТП погибли две женщины

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:01:06+03:00

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2 июня примерно в 14:40 50-летний водитель большегруза «Скания» двигался по автодороге Курск – Борисоглебск в Тимском районе. На 66 километре трассы он, выезжая со стороны поселка Становое в направлении Курска, по предварительным данным, столкнулся с «Ладой Грантой», которая двигалась со стороны Курска в Тим.

В результате ДТП 41-летняя и 24-летняя пассажирки «Лады» получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте. 22-летнего водителя легковушки и 24-летнего пассажира с ранениями госпитализировали. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU