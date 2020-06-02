Трое юных курян угнали в Курске два автомобиля

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:40:59+03:00

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19 мая 2020 года трое молодых парней – 16-ти, 17-ти и 18-ти лет ночью на стоянке около дома № 96а по улице 50 лет Октября города Курска с помощью отвертки вскрыли ВАЗ-21074. Завели автомобиль, покатались по улицам, затем бросили машину и скрылись.

На улице Запольной молодые люди около дома № 43а залезли в открытый автомобиль «Лада – 210740». Покатавшись по городу, парни оставили машину и разошлись по домам.

По факту угонов возбуждены уголовные дела. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU