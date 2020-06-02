До 10 июня курским школьникам выдадут продуктовые наборы или компенсацию

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:25:15+03:00

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Дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и многодетных семей на период дистанционного обучения обеспечивались продуктовыми наборами. В 13 муниципальных образованиях из 33 выплачивали денежную компенсацию.

В большинстве районов выдачу продуктовых наборов завершили. В Кореневском и Октябрьском, а также в Курчатове эту работу рассчитывают завершить к 5 июня. Что касается выплаты денежной компенсации, то многие районы ее уже произвели. В Хомутовском районе и городе Железногорске ее планируют выдать до 10 июня.

В случае возникновения вопросов по выдаче продуктовых наборов или денежной компенсации следует звонить по телефонам горячих линий, которые можно найти на сайте областного комитета образования и науки https://komobr46.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU