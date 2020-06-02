2020-06-02T15:54:36+03:00
Общество

Курские спасатели готовятся к параду

Тренировки проходят три раза в неделю
Яна ШЕЛЕСТ
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Парад пройдет 24 июняПарад пройдет 24 июняФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Курские спасатели начали подготовку к участию в торжественном марше войск Курского территориального гарнизона, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. Парад пройдет 24 июня.

Тренировки проходят три раза в неделю. Важное условие – соблюдение правил безопасности. На репетициях весь личный состав обязательно должен быть экипирован в средства индивидуальной защиты.

«Времени на подготовку совсем мало. Мы уже составили списки участников из числа личного состава главного управления и пожарно-спасательных подразделений», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курской области Александр Мезенцев.

Курские спасатели принимают участие в торжественных парадах уже много лет и всегда достойно представляют свое ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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