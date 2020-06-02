Под Курском ночью сгорел деревянный дом
2 июня в 01:12 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Октябрьские дворы Рыльского района. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.
Возгорание локализовали в 01:33, ликвидировали полностью - в 01:36. В деревянном доме сгорела обрешетка кровли на площади три квадратных метра, огонь частично повредил обшивку одной из стены.
К ликвидации пожара привлекались 11 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU