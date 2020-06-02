2020-06-02T15:15:50+03:00
Общество

Штормовое предупреждение в Курской области: ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

Спасатели напоминают жителям о соблюдении правил безопасности
Яна ШЕЛЕСТ
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В отдельных районах сильные дожди, местами грозы, градВ отдельных районах сильные дожди, местами грозы, градФото: Яна ШЕЛЕСТ
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2 июня с девяти часов вечера и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. В западной части ожидаются местами кратковременные дожди, на остальной территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, местами грозы, град.

Ветер северный ночью 3-8, днем 6-11, при грозах местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 ºС, днем +15…+20 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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