2020-06-02T14:02:48+03:00
Деловой Курск

В Курской области проверят легальность пассажирских перевозок

Прежде всего это касается междугородних маршрутов
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают быть осторожными при выборе перевозчикаКурян призывают быть осторожными при выборе перевозчикаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В регионе планируется проверка легальности работы организаторов перевозок и перевозчиков, качества используемого для перевозок подвижного состава, квалификации водительского персонала.

- Наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами в межрегиональном и междугороднем сообщении, особенно на скоростных участках дорог, где происходит большинство резонансных дорожно-транспортных происшествий, - отметили в УМВД региона.

Гражданам, которые собираются отправиться в междугороднюю поездку на автобусе, рекомендуется серьезнее подходить к выбору перевозчика, обращать внимание на внешнее состояние автобуса, наличие договора фрахтования (в случае заказных перевозок), наличие и исправность ремней безопасности, поведение водителя, в случае любых несоответствий, жаловаться по телефонам автотранспортного предприятия.

В Госавтоинспекции призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников направлены на самое главное - сохранение жизни и здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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