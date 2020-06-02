2020-06-02T13:19:19+03:00
Происшествия

Курянка отлала лже-целительнице все свои деньги в носке

Преступницу ищет полиция
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина положила в носок 80 тысяч рублей и обручальное кольцоЖенщина положила в носок 80 тысяч рублей и обручальное кольцоФото: Из архива КП.
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В дежурную часть МО МВД России «Железногорский» обратилась 68-летняя жительница города с сообщением о краже у нее денег.

Женщина пояснила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина, которая завязала разговор, а затем сказала, что на пенсионерку наложена порча, и ее нужно снять. В это время появилась сообщница, которая начала эмоционально благодарить лже-целительницу за оказанную помощь. Доверившись незнакомкам, пожилая женщина согласилась на обряд по снятию недуга. Для этого необходимо было сложить в носок имеющиеся деньги и золотые украшения принести лже-целительнице, через них якобы будет сниматься порча.

Пенсионерка собрала все деньги и даже обручальное кольцо и отдала мошеннице. Подозреваемая поводила носком вдоль тела курянки, произнеся «специальные слова», и отдала его обратно. Когда обряд «очищения» был завершен, пенсионерка вернулась домой, но свои накопления больше не увидела. Заглянув в носок, женщина там обнаружила вместо 80 тысяч рублей – нарезанную бумагу.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленниц, причастных к совершению данного преступления, сказали в полиции.

Приметы подозреваемых:

1) женщина на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, похожа на цыганку.

2) женщина славянской внешности на вид 30-40 лет, рост 165 см.

Всех кто располагает информацией о личности преступниц либо их местонахождении, просят обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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