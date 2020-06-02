За сутки коронавирус подтвердился у 60 курян

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:07:02+03:00

Это больше, чем выздоровело

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По данным оперативного штаба на 7:30 2 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 123 подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 60 курян.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 584 человека. Снят карантин с 5 845 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 192 человека.

По состоянию на 2 июня всего с нарастающим итогом проведено 58 457 исследований материала на COVID-19, в том числе за 1 июня обследовано 1 392 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU