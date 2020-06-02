2020-06-02T10:09:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 2 июня 2020 года составило 1453 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 2 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Выписано меньше, чем выявлено новых больныхВыписано меньше, чем выявлено новых больныхФото: Из архива КП.
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 2 июня 2020 года составило 1453 человека.

В том числе за последние сутки выписан 51 пациент.

По данным оперативного штаба на 7:30 2 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 123 (+60) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1657 пациентов: 133 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 60 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 87 – в Курской городской больнице №6; 1377 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение

ИСТОЧНИК KP.RU

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