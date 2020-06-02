Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 2 июня 2020 года составило 1453 человека
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 2 июня 2020 года составило 1453 человека.
В том числе за последние сутки выписан 51 пациент.
По данным оперативного штаба на 7:30 2 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 123 (+60) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 1657 пациентов: 133 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 60 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 87 – в Курской городской больнице №6; 1377 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение
ИСТОЧНИК KP.RU