2 Июнь 2020 2020-06-02T09:29:56+03:00

Каждый день в регионе выявляют новых больных Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 2 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 2 июня 2020 года составило 3123 человека.

По данным оперативного штаба на 7:30 2 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 123 (+60) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1657 пациентов: 133 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 60 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 87 – в Курской городской больнице №6; 1377 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1453 (+51) пациента.

На сегодняшний день скончались 13 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 584 человека. Снят карантин с 5 845 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 192 человека.

По состоянию на 2 июня всего с нарастающим итогом проведено 58 457 исследований материала на COVID-19, в том числе за 1 июня обследовано 1 392 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU