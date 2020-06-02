2020-06-02T09:03:38+03:00
Общество

Курские школьники сделали зарядку вместе с Андреем Рожковым из "Уральских пельменей"

В режиме видеоконференции дети пообщались также с актером Сергеем Безруковым
Светлана ВОЛКОВА
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На каникулах все мероприятия проходят пока дистанционноНа каникулах все мероприятия проходят пока дистанционноФото: Светлана ВОЛКОВА
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День защиты детей в курской школе-интернате №2 начался с акции «Зарядка со звездой».

Ребята выполняли утренние упражнения вместе с известными людьми, среди которых капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков, хоккеист Александр Овечкин, футболист, полузащитник Александр Самедов, баскетболист Виталий Фридзон.

В режиме видеоконференции дети пообщались с Андреем Рожковым и актером Сергеем Безруковым, посмотрели кулинарный мастер-класс известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева.

Кроме того, команда школы-интерната «IQ-Team», которая объединила интеллектуалов 7-х и 10-х классов, приняла участие в общероссийской интеллектуально-развлекательной игре «Квиз, плиз!».

Ребята из группы продленного дня «Вместе на каникулах» с удовольствием участвуют в акции «Самолетик желания» и фоточеллендже «Родом из детства», которые организовали для них педагоги в дистанционном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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