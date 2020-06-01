Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: куряне могут ездить на рыбалку

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:41:46+03:00

С 1 июня жители Курской области могут спокойно ездить на рыбалку Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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С 1 июня жители Курской области могут спокойно ездить на рыбалку, штрафовать их никто не будет. Об этом сообщили на конференции по вопросам частичного снятия ограничений режима повышенной готовности, которая прошла в Доме Советов.

По данным оперативного штаба на 7:30 1 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3063 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1648 пациентов: 137 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 54 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 91 – в Курской городской больнице №6; 1366 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1402 (+12) пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU