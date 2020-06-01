В Курске отремонтируют дороги к детским учреждениям

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:42:58+03:00

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В Курской области идут работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Курске отремонтируют дорожное покрытие на 46 улицах.

В нормативное состояние приведут 22 дороги, ведущие к детским образовательным и досуговым учреждениям. На них установят знаки, нанесут разметку на пешеходных переходах. Общая протяженность таких дорог составляет более 28 километров. Большая часть объектов находится в Сеймском округе и микрорайоне КЗТЗ.

Сейчас дорожные работы идут на улицах Народной, Краснополянской, Дружбы, Резиновой, Дейнеки, Заводской, Комарова, Конорева, Пигорева, Ольшанского, Малышева, Моковской, Белгородской.

Также отремонтируют дороги в Северо-западном микрорайоне Курска. Работы проведут на улицах Кавказской и Пучковке, Бурцевке, Веспремской, Орловской, Полевой, К. Воробьева, 3-й Песковской, Тропинке, в проезде Сергеева. Большую часть объектов планируется сдать в эксплуатацию до начала нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU