2020-06-01T19:42:58+03:00
Экономика

В Курске отремонтируют дороги к детским учреждениям

В нормативное состояние приведут 22 объекта
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Большая часть объектов находится в Сеймском округе и микрорайоне КЗТЗБольшая часть объектов находится в Сеймском округе и микрорайоне КЗТЗФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курской области идут работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Курске отремонтируют дорожное покрытие на 46 улицах.

В нормативное состояние приведут 22 дороги, ведущие к детским образовательным и досуговым учреждениям. На них установят знаки, нанесут разметку на пешеходных переходах. Общая протяженность таких дорог составляет более 28 километров. Большая часть объектов находится в Сеймском округе и микрорайоне КЗТЗ.

Сейчас дорожные работы идут на улицах Народной, Краснополянской, Дружбы, Резиновой, Дейнеки, Заводской, Комарова, Конорева, Пигорева, Ольшанского, Малышева, Моковской, Белгородской.

Также отремонтируют дороги в Северо-западном микрорайоне Курска. Работы проведут на улицах Кавказской и Пучковке, Бурцевке, Веспремской, Орловской, Полевой, К. Воробьева, 3-й Песковской, Тропинке, в проезде Сергеева. Большую часть объектов планируется сдать в эксплуатацию до начала нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: куряне могут ездить на рыбалку
В Курске отремонтируют дороги к детским учреждениям
Курский следственный комитет проводит проверку в областной больнице
Семь медучреждений Курской области получат компьютерные томографы
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: продляются больничные работникам старшего возраста
В Курске продолжается мониторинг санитарного состояния
Куряне начали получать единовременную выплату на детей
Курские военные продезинфицируют место проведения репетиции парада
В Курске на Черняховского ликвидировали свалку
В Курской области могут появиться детский хоспис и футбольный манеж
В Курске обнаружили четыре артснаряда
За выходные 37 курян лишились прав за вождение в пьяном виде
В рамках акции «Подарок новорожденному» в Курской области вручили уже свыше 3,5 тысяч комплектов
С 1 июня куряне могут вновь воспользоваться льготными транспортными картами
Пьяную курянку задержали за рулем в три часа ночи
Курянин снял боковые зеркала с чужой машины в отместку за занятое парковочное место
В Курске стартует дистанционный детский лагерь «Цифроград»
Под Курском на месте братской могилы сделали тротуар
Курским многодетным семьям подарят смартфоны
Курянина задержали по поподозрению в мошенничистве
Под Курском иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
В Железнодорожном округе Курска отключили горячую воду
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: среди "новых" больных больше всего людей в возрасте от 30 до 49 лет
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус выявили у 63 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 июня 2020 года составило 1402 человека
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 июня 2020 года составило 3063 человека