Курский следственный комитет проводит проверку в областной больнице
Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области проводит доследственную проверку по факту возможного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание коронавирусной инфекцией работников Курской областной больницы.
В мае 2020 года ходе в интернете появились публикации с информацией о возможных нарушениях санитарно-эпидемиологических правил в Курской областной больнице, что якобы повлекло за собой по неосторожности массовое заболевание коронавирусом работников, а также фактах нарушения отчетности заболевших новой инфекцией.
В рамках проводимой доследственной проверки проверяются факты изложенные в публикациях СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU