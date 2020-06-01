Курский следственный комитет проводит проверку в областной больнице

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:26:37+03:00

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В сети появилась информация о возможных нарушениях санитарно-эпидемиологических правил в ней

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Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области проводит доследственную проверку по факту возможного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание коронавирусной инфекцией работников Курской областной больницы.

В мае 2020 года ходе в интернете появились публикации с информацией о возможных нарушениях санитарно-эпидемиологических правил в Курской областной больнице, что якобы повлекло за собой по неосторожности массовое заболевание коронавирусом работников, а также фактах нарушения отчетности заболевших новой инфекцией.

В рамках проводимой доследственной проверки проверяются факты изложенные в публикациях СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU