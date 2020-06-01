Семь медучреждений Курской области получат компьютерные томографы

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:15:16+03:00

Сейчас в учреждениях здравоохранения региона функционирует 11 компьютерных томографов Фото: Из архива "КП"

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В Курской области закупают компьютерные томографы для лечебных учреждений. В рамках национального проекта «Здравоохранение» приобретут два аппарата КТ, их установят в больнице № 4 города Курска и в Горшеченской ЦРБ.

За счет регионального бюджета закупается компьютерный томограф в областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко. Оборудование приедет в начале июня, к концу месяца оно будет введено в эксплуатацию.

Из областного бюджета выделены деньги и на закупку аппарата и в БСМП, до конца июня аппарат должны привезти. Еще три томографа, которые закупит инвестор, установят в больнице № 6 города Курска, в Курском городском клиническом роддоме и в Железногорской городской больнице № 1.

Сейчас в учреждениях здравоохранения региона функционирует 11 компьютерных томографов. В ближайшее время начнет работать КТ-центр в БСМП, куда будут направлять пациентов из медучреждений города Курска по направлениям лечащих врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU