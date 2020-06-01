2020-06-01T18:49:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: продляются больничные работникам старшего возраста

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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Пособие по больничному из-за пандемии рассчитывается по общим правиламПособие по больничному из-за пандемии рассчитывается по общим правиламФото: Из архива "КП"
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Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, смогут получить электронные больничные с 1 по 11 июня включительно.

Больничные продлеваются гражданам данной категории в четвертый раз за время эпидемии коронавируса. Выпущено соответствующее постановление Правительства РФ.

Листки нетрудоспособности будут оплачены за счет Фонда социального страхования напрямую работнику. Данные о таких больничных работодатель обязан направлять в ФСС в электронном виде.

Пособие по больничному из-за пандемии рассчитывается по общим правилам: если стаж работника превышает 8 лет, больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка; в расчет принимается заработок за предшествующих два года.

По данным оперативного штаба на 7:30 1 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3063 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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