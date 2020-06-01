Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: продляются больничные работникам старшего возраста
Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, смогут получить электронные больничные с 1 по 11 июня включительно.
Больничные продлеваются гражданам данной категории в четвертый раз за время эпидемии коронавируса. Выпущено соответствующее постановление Правительства РФ.
Листки нетрудоспособности будут оплачены за счет Фонда социального страхования напрямую работнику. Данные о таких больничных работодатель обязан направлять в ФСС в электронном виде.
Пособие по больничному из-за пандемии рассчитывается по общим правилам: если стаж работника превышает 8 лет, больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка; в расчет принимается заработок за предшествующих два года.
По данным оперативного штаба на 7:30 1 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3063 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU