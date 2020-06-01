2020-06-01T17:21:39+03:00
Общество

В Курске продолжается мониторинг санитарного состояния

На прошлой неделе в городе прошли очередные рейды
Яна ШЕЛЕСТ
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В Центральном округе выдали 22 уведомления по благоустройству территорий многоквартирных домовВ Центральном округе выдали 22 уведомления по благоустройству территорий многоквартирных домовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники администраций городских округов продолжают мониторить улицы Курска. В Сеймском округе на прошлой неделе провели 12 рейдов, выдали 51 уведомление о необходимости наведения санитарного порядка и покоса травы. В лесопарковой зоне на улице рабочие Малышева вырубили дикую поросль, всего вывезли 70 кубометров древесных отходов.

В Центральном округе выдали 22 уведомления по благоустройству территорий многоквартирных домов, 160 уведомлений - частного сектора. Здесь необходимо вывезти мусор и покосить сорную растительность,

На проспекте Вячеслава Клыкова проверяющие обнаружили два брошенных автомобиля, в комитет городского хозяйства направлено письмо с просьбой об эвакуации, в УГИБДД России по Курской области - об установлении собственников с целью составления протокола об административном правонарушении.

В Железнодорожном округе ликвидирована свалка на территории бывшего рынка на Привокзальной площади. Сотрудники администрации провели 32 рейда по контролю за наведением санитарного порядка, выдали уведомления семи управляющим организациям об уборке территории, покосе травы и сорной растительности. В двух парках и семи скверах покос травы проведен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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