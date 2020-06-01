Курские военные продезинфицируют место проведения репетиции парада
Также химбригада обработает парк боевых машин
Спецобработку будут выполнять после каждой тренировкиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Солдаты и офицеры химбригады, дислоцированной в Курске, проведут дезинфекцию на полигоне в подмосковном Алабино. Именно здесь будет проходить репетиция парада.
Также военнослужащие РХБЗ обработают парк боевых машин, более 300 единиц вооружения и военной техники, места размещения личного состава, подъездные пути и транспорт, доставляющий участников парада к местам тренировок.
Общая площадь – более 60 тысяч квадратных метров. Спецобработку будут выполнять после каждой тренировки.
ИСТОЧНИК KP.RU