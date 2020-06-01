2020-06-01T16:11:40+03:00
Общество

Курские военные продезинфицируют место проведения репетиции парада

Также химбригада обработает парк боевых машин
Яна ШЕЛЕСТ
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Спецобработку будут выполнять после каждой тренировкиСпецобработку будут выполнять после каждой тренировкиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Солдаты и офицеры химбригады, дислоцированной в Курске, проведут дезинфекцию на полигоне в подмосковном Алабино. Именно здесь будет проходить репетиция парада.

Также военнослужащие РХБЗ обработают парк боевых машин, более 300 единиц вооружения и военной техники, места размещения личного состава, подъездные пути и транспорт, доставляющий участников парада к местам тренировок.

Общая площадь – более 60 тысяч квадратных метров. Спецобработку будут выполнять после каждой тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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