2020-06-01T15:53:21+03:00
Общество

В Курске на Черняховского ликвидировали свалку

Возбуждено дело об административном правонарушении
Яна ШЕЛЕСТ
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Нарушителя оштрафовалиНарушителя оштрафовали
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В комитет экологии Курской области поступила информация о несанкционированной свалке около водоотводного канала реки Сейм на улице Черняховского. Специалисты выехали на место и обнаружили здесь строительные и бытовые отходы.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении, виновного установили. Нарушителя оштрафовали, ему выдали представление устранить свалку. На сегодняшний день свалка ликвидирована.

Ранее свалку также убрали на улице Гагарина в Курске. На прошлой неделе ликвидировали большую свалку бытового и растительного мусора в селе Большое Солдатское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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