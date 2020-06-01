В Курской области могут появиться детский хоспис и футбольный манеж

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:44:28+03:00

В системе здравоохранения планируется запустить сразу несколько проектов

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В Курске обсудили реализацию инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства. Агентством по привлечению инвестиций прорабатываются механизмы взаимодействия региона и бизнеса при строительстве спортивных объектов, в медицине и сфере ЖКХ.

В системе здравоохранения планируется запустить сразу несколько проектов. С инвестором ведутся переговоры по централизации лабораторной службы города Курска и строительству фельдшерско-акушерских пунктов.

Рассматривается возможность возведения детского хосписа. Также Агентством по привлечению инвестиций предложен к реализации проект по строительству дома-интерната для пенсионеров.

В стадии глубокой проработки находится строительство крытого футбольного манежа. В качестве площадки для реализации этого проекта рассматривается стадион в Соловьиной роще, на котором тренируется ФК «Авангард». Если получится возвести там крытую конструкцию, то футболисты смогут заниматься круглогодично.

ИСТОЧНИК KP.RU