В Курской области могут появиться детский хоспис и футбольный манеж
В Курске обсудили реализацию инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства. Агентством по привлечению инвестиций прорабатываются механизмы взаимодействия региона и бизнеса при строительстве спортивных объектов, в медицине и сфере ЖКХ.
В системе здравоохранения планируется запустить сразу несколько проектов. С инвестором ведутся переговоры по централизации лабораторной службы города Курска и строительству фельдшерско-акушерских пунктов.
Рассматривается возможность возведения детского хосписа. Также Агентством по привлечению инвестиций предложен к реализации проект по строительству дома-интерната для пенсионеров.
В стадии глубокой проработки находится строительство крытого футбольного манежа. В качестве площадки для реализации этого проекта рассматривается стадион в Соловьиной роще, на котором тренируется ФК «Авангард». Если получится возвести там крытую конструкцию, то футболисты смогут заниматься круглогодично.
ИСТОЧНИК KP.RU