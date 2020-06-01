В Курске обнаружили четыре артснаряда

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:19:29+03:00

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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1 июня в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны на улице Фестивальной в Курске.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли четыре артиллерийских снаряда калибром 76 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU