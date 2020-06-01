В Курске обнаружили четыре артснаряда
1 июня в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны на улице Фестивальной в Курске.
На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли четыре артиллерийских снаряда калибром 76 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU