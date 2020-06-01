За выходные 37 курян лишились прав за вождение в пьяном виде

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:03:02+03:00

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В прошедшие выходные дни подразделениями Курской Госавтоинспекции были организованы профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

- Подобные мероприятия проводятся Госавтоинспекцией постоянно, для формирования устойчивого осознания водителями, допускающими подобные нарушения, неотвратимости наказания, - сказали в ведомстве.

Всего с 29 по 31 мая в Курской области были задержаны 28 пьяных водителей, кроме этого девять водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU