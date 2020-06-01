За выходные 37 курян лишились прав за вождение в пьяном виде
Девять водителей отказались от прохождения освидетельствования
Рейды проходят регулярноФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прошедшие выходные дни подразделениями Курской Госавтоинспекции были организованы профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.
- Подобные мероприятия проводятся Госавтоинспекцией постоянно, для формирования устойчивого осознания водителями, допускающими подобные нарушения, неотвратимости наказания, - сказали в ведомстве.
Всего с 29 по 31 мая в Курской области были задержаны 28 пьяных водителей, кроме этого девять водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU