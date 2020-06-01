В рамках акции «Подарок новорожденному» в Курской области вручили уже свыше 3,5 тысяч комплектов

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:58:52+03:00

В прошлом году подарок получили родители около 8 тысяч малышей

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С начала 2020 года в регионе в рамках акции «Подарок новорожденному» вручили уже свыше 3,5 тыс. комплектов. В его состав входят детское одеяло и комбинезон. Подарок вручается родителям новорожденного ребенка при регистрации акта о его рождении.

Государственная регистрация рождения детей осуществляется в отделе ЗАГС по месту жительства родителей (одного из родителей) через портал госуслуг или по предварительной записи.

Акция проводится в нашем регионе с 1 июня 2019 года за счет благотворительных средств. С 2020 года на эти цели предусмотрено финансирование из областного бюджета. В прошлом году подарок получили родители около 8 тыс. малышей.

«Подарок новорожденному» – одно из мероприятий федеральной программы «Десятилетие детства», проведение которой объявлено президентом до 2028 года

ИСТОЧНИК KP.RU