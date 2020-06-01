2020-06-01T13:45:17+03:00
Происшествия

Пьяную курянку задержали за рулем в три часа ночи

На женщину заведут уголовное дело за неоднократные нарушения ПДД
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянку уже лишали правКурянку уже лишали правФото: Светлана ВОЛКОВА
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32-летнюю курянку задержали на улице Черняховского за рулем Лады в три часа ночи, сообщили в УМВД. Девушка вела себя агрессивно и по внешним признакам была пьяна.

- Дать объяснения она смогла только спустя несколько часов. Как выяснилось, женщина ранее неоднократно судима за различные преступления. Также неоднократно была лишена прав за нетрезвые поездки. В прошлом году уже была судима за вождение будучи лишенной прав управления, - рассказали в полиции.

В этот раз сотрудники ГИБДД своевременно пресекли ее поездку, не позволив выехать на центральную улицу. Задержанная пояснила, что возвращалась от подруги, а в нетрезвом виде прекрасно чувствует дорогу и не совершила бы аварии. Несмотря на подобную уверенность, женщина в скором времени станет фигурантом уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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