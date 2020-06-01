Курянин снял боковые зеркала с чужой машины в отместку за занятое парковочное место

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:40:44+03:00

Во время проверки у него изъяли и другую краденую автотехнику

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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили причастного к хищению автотехники из машины, припаркованной возле дома по улице Студенческой. Из "Лады" курянина пропали боковые зеркала заднего вида.

К моменту поступления заявления сотрудниками уголовного розыска уже был установлен причастный к серии аналогичных хищений 20-летний курянин. В рамках следственных действий у него изъяли похищенную автотехнику, среди которой были те самые боковые окна, которые в ходе осмотра узнал пострадавший.

Выяснилось, что эту кражу злоумышленник совершил в отместку за то, что водитель припарковал машину на парковочном месте, которое использовал подозреваемый, приезжая в гости к знакомым. Особой ценности для него стекла не представляли, поэтому сбывать похищенное он не стал, оставив на всякий случай. Уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» в отношении подозреваемого активно расследуется и вскоре будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU