2020-06-01T13:40:44+03:00
Происшествия

Курянин снял боковые зеркала с чужой машины в отместку за занятое парковочное место

Во время проверки у него изъяли и другую краденую автотехнику
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курянину грозит статьяКурянину грозит статьяФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили причастного к хищению автотехники из машины, припаркованной возле дома по улице Студенческой. Из "Лады" курянина пропали боковые зеркала заднего вида.

К моменту поступления заявления сотрудниками уголовного розыска уже был установлен причастный к серии аналогичных хищений 20-летний курянин. В рамках следственных действий у него изъяли похищенную автотехнику, среди которой были те самые боковые окна, которые в ходе осмотра узнал пострадавший.

Выяснилось, что эту кражу злоумышленник совершил в отместку за то, что водитель припарковал машину на парковочном месте, которое использовал подозреваемый, приезжая в гости к знакомым. Особой ценности для него стекла не представляли, поэтому сбывать похищенное он не стал, оставив на всякий случай. Уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» в отношении подозреваемого активно расследуется и вскоре будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куряне начали получать единовременную выплату на детей
Курские военные продезинфицируют место проведения репетиции парада
В Курске на Черняховского ликвидировали свалку
В Курской области могут появиться детский хоспис и футбольный манеж
В Курске обнаружили четыре артснаряда
За выходные 37 курян лишились прав за вождение в пьяном виде
В рамках акции «Подарок новорожденному» в Курской области вручили уже свыше 3,5 тысяч комплектов
С 1 июня куряне могут вновь воспользоваться льготными транспортными картами
Пьяную курянку задержали за рулем в три часа ночи
Курянин снял боковые зеркала с чужой машины в отместку за занятое парковочное место
В Курске стартует дистанционный детский лагерь «Цифроград»
Под Курском на месте братской могилы сделали тротуар
Курским многодетным семьям подарят смартфоны
Курянина задержали по поподозрению в мошенничистве
Под Курском иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
В Железнодорожном округе Курска отключили горячую воду
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: среди "новых" больных больше всего людей в возрасте от 30 до 49 лет
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус выявили у 63 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 июня 2020 года составило 1402 человека
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 июня 2020 года составило 3063 человека