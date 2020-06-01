1 Июнь 2020 2020-06-01T13:28:04+03:00

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С 1 по 28 июня в Курске стартует дистанционный детский лагерь «Цифроград».

Лагерь – IT - это необычный образовательный лагерь, целью которого является приобщение школьников к творческой деятельности в сфере информационных технологий, популяризация технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями. Именно поэтому он и назван «Цифроград», то есть цифровой город.

В лагере будет реализовано несколько интереснейших направлений для детей и подростков: 3D моделирование, СтикерПАРК, Web – мастеринг, и, конечно же, Gametime.

Проводя время с педагогами-наставниками, дети узнают о программировании, научаться создавать авторские web-страницы, конструировать модели и создавать игры.

Первая смена организована для всех желающих детей 10-15 лет, вторая смена – для детей 8 -10 лет.

Две недели летних каникул ребята проведут весело и интересно. Все занятия бесплатны.

ИСТОЧНИК KP.RU