Под Курском на месте братской могилы сделали тротуар
Управление по охране объектов культурного наследия обнаружило нарушения при реконструкции памятника «Бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в поселке Камыши Курского района. В ходе проводимых работ новый тротуар был уложен на возможном месте захоронения, что является недопустимым, сообщили в администрации региона.
Прокуратура Курской области проведет проверку по исполнению законодательства в сфере благоустройства и содержания места захоронения советских воинов.
Управлением администрации Курской области по охране объектов культурного наследия выдано предписание районной администрации о приостановке работ. Будет возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU