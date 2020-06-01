Под Курском на месте братской могилы сделали тротуар

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:24:32+03:00

"Ошибка" произошла при реконструкции памятника «Бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны"

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Управление по охране объектов культурного наследия обнаружило нарушения при реконструкции памятника «Бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в поселке Камыши Курского района. В ходе проводимых работ новый тротуар был уложен на возможном месте захоронения, что является недопустимым, сообщили в администрации региона.

Прокуратура Курской области проведет проверку по исполнению законодательства в сфере благоустройства и содержания места захоронения советских воинов.

Управлением администрации Курской области по охране объектов культурного наследия выдано предписание районной администрации о приостановке работ. Будет возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU