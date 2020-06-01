2020-06-01T13:14:58+03:00
Общество

Курским многодетным семьям подарят смартфоны

Международный день защиты детей в регионе проходит онлайн
Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области насчитывается около 207 тысяч детейВ Курской области насчитывается около 207 тысяч детейФото: Светлана ВОЛКОВА
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1 июня отмечается Международный день защиты детей. В связи с пандемией в Курской области мероприятия пройдут онлайн.

По информации регионального комитета социального обеспечения, материнства и детства, воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, примут участие в серии тематических мастер-классов и онлайн-марафонов с участием звезд, российских телеведущих. Мероприятия состоятся на платформах арт-кластера «Таврида», Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и Министерства просвещения России.

Курская область присоединилась к акции «Много дарю», которую проводит фонд «Национальные ресурсы образования». В ее рамках детям из многодетных малообеспеченных семей подарят 1000 смартфонов.

В Курской области насчитывается около 207 тысяч детей. Количество многодетных семей с 2010 года у нас практически удвоилось и в настоящее время составляет 10 595. В регионе существует 35 видов социальной поддержки семей с детьми, 12 из них региональные.

По результатам мониторинга, проведенного Министерством просвещения России за прошлый год, Курская область заняла лидирующее место в ЦФО по снижению численности детей, оставшихся без попечения родителей. Более 2,5 тысячи таких детей воспитывается в приемных семьях, находятся под опекой или усыновлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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