2020-06-01T13:09:16+03:00
Происшествия

Курянина задержали по поподозрению в мошенничистве

Он обманул продавца магазина на пять тысяч рублей, считают в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит уголовное делоКурянину грозит уголовное делоФото: Из архива КП.
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Несколько месяцев назад мужчина в мобильном салоне попросил продавца показать флешку и при этом передал ей пятитысячную купюру, которую кассир положила на прилавок.

Пока девушка доставала со стеллажа товар, мужчина незаметно забрал 5000 тысяч рублей, а потом еще и сдачу, которую продавец выдала, будучи уверена, что ранее взяла деньги.

Подозреваемый ушел, а продавец только спустя некоторое время поняла, что стала жертвой мошенника.

Ориентировку на розыск тогда разместили в открытом доступе и передали наружным постам во всех районах области. Вскоре оперативники получили информацию, что к преступлению может быть причастен 26-летний житель Суджанского района. Информацию сообщили люди, увидевшие ориентировку на розыск в средствах массовой информации.

Гражданин постоянно не проживал по месту жительству, переезжая по разным населенным пунктам области. Сотрудники уголовного розыска Курчатовского отдела полиции определили его место нахождение и задержали. Он сознался в краже и пояснил, что специально приехал в Курчатов, надеясь, что останется непознанным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Также проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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