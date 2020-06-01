Под Курском иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
ДТП произошло в Ворошнево
Авария произошла в четыре часа дняФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 31 мая примерно в 16 часов на улице Сосновая возле дома 2 в деревне Ворошнево, Курского района Курской области.
20-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендай» по предварительным данным не справилась с управлением и сбила 9-летнего велосипедиста.
В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU