2020-06-01T12:11:14+03:00
Происшествия

Под Курском иномарка сбила 9-летнего велосипедиста

ДТП произошло в Ворошнево
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла в четыре часа дняАвария произошла в четыре часа дняФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 31 мая примерно в 16 часов на улице Сосновая возле дома 2 в деревне Ворошнево, Курского района Курской области.

20-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендай» по предварительным данным не справилась с управлением и сбила 9-летнего велосипедиста.

В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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