В Железнодорожном округе Курска отключили горячую воду

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:01:28+03:00

Курян просят не подходить к местам проведения работ

Изменить размер текста: A A

С 1 июня специалисты ПАО «КВАДРА» приступили к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в Железнодорожном округе, подключенных от котельной 113 квартала. Опрессовка продлится до 5 июня.

На это время будет прекращена подача горячей воды потребителям по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьская, Театральная, Интернациональная, Бутко, Западный парк и 2-я Новоселовка.

Жителей района в период испытаний просят соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к трубопроводам надземной прокладки, тепловым камерам и местам проведения земляных работ.

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU