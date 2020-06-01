2020-06-01T12:01:28+03:00
Происшествия

В Железнодорожном округе Курска отключили горячую воду

Курян просят не подходить к местам проведения работ
Ольга ДАНИЛОВА
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Горячую воду отключили до 5 июняГорячую воду отключили до 5 июняФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 июня специалисты ПАО «КВАДРА» приступили к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в Железнодорожном округе, подключенных от котельной 113 квартала. Опрессовка продлится до 5 июня.

На это время будет прекращена подача горячей воды потребителям по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьская, Театральная, Интернациональная, Бутко, Западный парк и 2-я Новоселовка.

Жителей района в период испытаний просят соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к трубопроводам надземной прокладки, тепловым камерам и местам проведения земляных работ.

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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