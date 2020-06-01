2020-06-01T11:55:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: среди "новых" больных больше всего людей в возрасте от 30 до 49 лет

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе продолжает распространяться коронавусВ регионе продолжает распространяться коронавусФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 7:30 1 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3063 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 35 женщин и 28 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет - 1 человек, 7-14 лет - 4 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 21 человек, 50-64 года –17 человек, старше 65 лет – 15 человек.

Больше всего случаев инфицирования в Курске и в Курском районе, а также в Железногорском и Поныровском районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куряне начали получать единовременную выплату на детей
Курские военные продезинфицируют место проведения репетиции парада
В Курске на Черняховского ликвидировали свалку
В Курской области могут появиться детский хоспис и футбольный манеж
В Курске обнаружили четыре артснаряда
За выходные 37 курян лишились прав за вождение в пьяном виде
В рамках акции «Подарок новорожденному» в Курской области вручили уже свыше 3,5 тысяч комплектов
С 1 июня куряне могут вновь воспользоваться льготными транспортными картами
Пьяную курянку задержали за рулем в три часа ночи
Курянин снял боковые зеркала с чужой машины в отместку за занятое парковочное место
В Курске стартует дистанционный детский лагерь «Цифроград»
Под Курском на месте братской могилы сделали тротуар
Курским многодетным семьям подарят смартфоны
Курянина задержали по поподозрению в мошенничистве
Под Курском иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
В Железнодорожном округе Курска отключили горячую воду
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: среди "новых" больных больше всего людей в возрасте от 30 до 49 лет
Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус выявили у 63 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 июня 2020 года составило 1402 человека
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 июня 2020 года составило 3063 человека