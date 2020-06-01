Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: среди "новых" больных больше всего людей в возрасте от 30 до 49 лет
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
В регионе продолжает распространяться коронавусФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 1 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3063 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 35 женщин и 28 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет - 1 человек, 7-14 лет - 4 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 21 человек, 50-64 года –17 человек, старше 65 лет – 15 человек.
Больше всего случаев инфицирования в Курске и в Курском районе, а также в Железногорском и Поныровском районах области.
ИСТОЧНИК KP.RU