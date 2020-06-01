Режим повышенной готовности в Курске: за сутки коронавирус выявили у 63 человек

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:52:18+03:00

В регионе продолжают тестирование на коронавирус Фото: Из архива КП.

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 63 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 500 человек. Снят карантин с 5 797 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 192 человека.

‍ По состоянию на 1 июня всего с нарастающим итогом проведено 57065 исследований материала на COVID-19, в том числе за 31 мая обследовано 1335 человек

ИСТОЧНИК KP.RU