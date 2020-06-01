1 Июнь 2020 2020-06-01T10:37:04+03:00

За сутки выписали 12 человек Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 1 июня 2020 года составило 1402 человека. В том числе за последние сутки выписано 12 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 1 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3063 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1648 пациентов: 137 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 54 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 91 – в Курской городской больнице №6; 1366 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU