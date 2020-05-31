Карта распространения коронавируса в Курской области 31 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

31 Май 2020 2020-05-31T16:22:08+03:00

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31 мая в Курской области зарегистрировали еще 78 зараженных коронавирусом. Из них 52 женщины и 26 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет - два человека, 7-14 лет - пятеро, 15-17 лет - один, 18-29 лет - восемь, 30-49 лет - 25 человек, 50-64 года - 26 курян, старше 65 лет - 11 человек.

Всего в области зарегистрировали 3000 зараженных коронавирусом. Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: в Курске - 1 724, в Курском районе - 174, в Железногорском районе - 153, Поныровском - 129, Золотухинском - 84, Октябрьском - 53, Курчатовском - 53 (без учета данных Федерального медико-биологического агентства), Черемисиновском - 50, Щигровском - 57, Льговском - 66, Тимском - 35, Кореневском - 49, Медвенском - 35, Касторенском - 27, Обоянском - 34, Мантуровском - 28, Дмитриевском - 19, Фатежском - 49, Солнцевском - 20, Большесолдатском - 27, Суджанском - 35, Советском - 12, Горшеченском - 16, Беловском - 14, по девять в Конышевском и Хомутовском, в Глушковском - 16, Пристенском - 17, Рыльском - шесть.

ИСТОЧНИК KP.RU