В Курской области выздоровели от коронавируса еще 43 человека

31 Май 2020 2020-05-31T10:57:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще 43 жителей Курской области с ранее подтвержденным коронавирусом выписали из больниц. Пациенты полностью побороли инфекцию. Теперь общее количество курян выздоровевших от COVID-19 составляет 1390 человек.

Напомним, всего в регионе зафиксировали три тысячи случаев коронавируса. 1 597 пациентов продолжают лечение: 125 - в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 49 - в городском роддоме Курска, 88 - в Курской горбольнице №6, 1335 - на дому. 13 человек с COVID-19 скончались. 31 мая сообщили о смерти двух женщин 37 и 70 лет. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU