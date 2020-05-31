2020-05-31T10:46:53+03:00
Происшествия

57-летний мужчина погиб во время пожара трехкомнатной квартиры в Курске

Еще 15 жильцов дома спасатели эвакуировали
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: ГУ МЧС по Курской области.фото: ГУ МЧС по Курской области.
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Сообщение о пожаре в квартире на улице Республиканской Курска поступило экстренным службам 31 мая в 6.33. Через шесть минут спасатели приступили к ликвидации загорания. Полностью справиться с огнем пожарным удалось к 6.47.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в трехкомнатной квартире выгорела кухня на площади восемь квадратных метров, повредились все стены помещения. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв: погиб 57-летний мужчина. Еще 15 человек спасатели эвакуировали.

Всего к ликвидации пожара привлекались 35 человек и 12 единиц техники. Ущерб и причину ЧП позже установят специалисты.

Напомним, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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