57-летний мужчина погиб во время пожара трехкомнатной квартиры в Курске
Сообщение о пожаре в квартире на улице Республиканской Курска поступило экстренным службам 31 мая в 6.33. Через шесть минут спасатели приступили к ликвидации загорания. Полностью справиться с огнем пожарным удалось к 6.47.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в трехкомнатной квартире выгорела кухня на площади восемь квадратных метров, повредились все стены помещения. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв: погиб 57-летний мужчина. Еще 15 человек спасатели эвакуировали.
Всего к ликвидации пожара привлекались 35 человек и 12 единиц техники. Ущерб и причину ЧП позже установят специалисты.
Напомним, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».
ИСТОЧНИК KP.RU