В Курской области скончались еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T10:33:39+03:00

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По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, скончались две женщины 37 и 70 лет. Причина смерти пациенток - тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусом. Таким образом количество умерших курян с подтвержденным COVID-19 составило 13 человек. Напомним, накануне оперштаб сообщил о смерти 61-летнего мужчины. Причина - аналогичная.

По данным на 31 мая, уже у трех тысяч курян выявили новую инфекцию. Из них под медицинским наблюдением остаются 1 597 пациентов: 125 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 49 - в городском роддоме Курска, 88 - в Курской горбольнице №6, 1335 - лечатся дома. Выписали уже 1390 человек. На карантине в домашних условиях остаются 506 курян.

ИСТОЧНИК KP.RU