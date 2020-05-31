Число заболевших коронавирусом в Курске на 31 мая составило три тысячи человек

31 Май 2020 2020-05-31T10:33:57+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 31 мая 2020 года

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Еще у 78 жителей Курской области выявили коронавирус. Об это сообщил региональный оперштаб 31 мая. Общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в области достигло трех тысяч.

Из них под медицинским наблюдением 1 597 пациентов: 125 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 49 - в городском роддоме Курска, 88 - в Курской горбольнице №6, 1335 - лечатся дома.

В общей сложности выписали 1390 человек. Скончались 13 пациентов. На карантине в домашних условиях остаются 506 курян. Снят карантин с 5 734 человек. В медорганизациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 188 пациентов.

По состоянию на 31 мая, в Курской области проведено 55 730 исследований на COVID-19, в том числе за 29 мая обследовано 1 526 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU