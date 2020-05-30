Куряне смогут бесплатно получить землю в собственность

30 Май 2020 2020-05-30T22:42:48+03:00

Земля может быть предоставлена для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и КФХ Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Куряне смогут получить земельные участки в безвозмездное пользование. Земля может быть предоставлена для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и КФХ. При соблюдении этого условия участок перейдет в собственность через пять лет.

Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Курской области, одобрен депутатами областной думы. Действие законопроекта распространяется на муниципальные образования 14 районов региона; для получения земли необходимо обратиться в органы местного самоуправления территории, где расположен участок.

Еще один аналогичный документ, принятый депутатами, направлен на привлечение в сельскую местность специалистов. Он распространяется на муниципальные образования 25 районов региона, на территории которых участок могут получить работники здравоохранения, образования, сельского хозяйства.

В собственность земля перейдет бесплатно, если специалист будет ее использовать по назначению, а также проработает не менее пяти лет по специальности на территории, где получен участок.

ИСТОЧНИК KP.RU