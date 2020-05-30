2020-05-30T22:38:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности: курскую горбольницу перепрофилируют в госпиталь для больных коронавирусом

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Медикаментами и СИЗами больница обеспечена более чем с двухнедельным запасомМедикаментами и СИЗами больница обеспечена более чем с двухнедельным запасомФото: Из архива КП.
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Корпус Городской больницы №1 Железногорска будет перепрофилирован под госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Несколько отделений – гериатрии, офтальмологии и ЛОР – ранее были временно переведены в другие медорганизации города.

Палаты переоборудованы по требованиям инфекционного отделения. В госпитале развернуты 60 коек, в том числе реанимационные, оснащенные аппаратами ИВЛ. Закончены строительные работы: электромонтаж, сделана разводка кислородной магистрали, блоки на шлюзах отделения, запущена хлораторная для очистки сточных вод, в середине июня будет поставлен газификатор.

Главврач Алексей Филатов рассказал, что медикаментами и СИЗами больница обеспечена более чем с двухнедельным запасом. Защитные костюмы произведены в Курской области по рекомендациям медиков инфекционной больницы им. Н.Семашко.

Формируется штатное расписание персонала Городской больницы №1 Железногорска. При необходимости будут привлекаться врачи из областного центра. - К нам приезжала выездная бригада, они консультировали нас по порядку организации стационара, приема и выписки пациентов, подготовке медиков. Персонал уже подобран, заключается трудовое соглашение. Проводятся тренировки по работе с СИЗами, маршрутизации внутри корпуса. Люди готовы. Все прошли дистанционное обучение, оно касается тех специалистов, которые не являются по профессии реаниматологами или инфекционистами, – рассказал Алексей Филатов, главный врач ОБУЗ «Железногорская городская больница №1». Также будет проработана схема маршрутизации скорой медицинской помощи города и района для того, чтобы уменьшить время ожидания бригад. Глава региона подчеркнул, что окончательно подготовить госпиталь необходимо к 1 июня. Осталось выполнить спецоценку условий труда и оснастить все палаты бактерицидными излучателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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