2020-05-30T15:11:14+03:00
Происшествия

Под Курском устраняют последствия урагана

Сильный ветер ночью сорвал крыши с жилых домов
Светлана ВОЛКОВА
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Пострадавшим выделили 300 листов шифераПострадавшим выделили 300 листов шифераФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Как уже сообщала КП, в ночь с 29 на 30 мая в Большесолдатском районе сильные порывы ветра повредили кровлю около 30 жилых домов в деревне 1-е Мальцево и селе Любимовка, также повреждена крыша Дома культуры на площади 400 кв. м., и производственных помещений сахарного завода, который находится на консервации.

- На месте происшествия работает оперативная группа комитета региональной безопасности Курской области, МЧС, администрации Большесолдатского района. Направлена техника для восстановительных работ. Угрозы жизни и здоровья нет. Среди людей никто не пострадал, – отметил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов

Комитет ЖКХ И ТЭК Курской области выделил 300 листов шифера из резервного фонда для восстановления кровли жилых домов. К пострадавшим также выехали представители Фонда капитального ремонта Курской области.

30 мая пройдет внеплановая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Большесолдатского района, на которой дадут оценку нанесенному ущербу и оценят масштаб восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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