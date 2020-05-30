Под Курском устраняют последствия урагана

30 Май 2020 2020-05-30T15:11:14+03:00

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Как уже сообщала КП, в ночь с 29 на 30 мая в Большесолдатском районе сильные порывы ветра повредили кровлю около 30 жилых домов в деревне 1-е Мальцево и селе Любимовка, также повреждена крыша Дома культуры на площади 400 кв. м., и производственных помещений сахарного завода, который находится на консервации.

- На месте происшествия работает оперативная группа комитета региональной безопасности Курской области, МЧС, администрации Большесолдатского района. Направлена техника для восстановительных работ. Угрозы жизни и здоровья нет. Среди людей никто не пострадал, – отметил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов

Комитет ЖКХ И ТЭК Курской области выделил 300 листов шифера из резервного фонда для восстановления кровли жилых домов. К пострадавшим также выехали представители Фонда капитального ремонта Курской области.

30 мая пройдет внеплановая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Большесолдатского района, на которой дадут оценку нанесенному ущербу и оценят масштаб восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU